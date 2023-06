Buona la prima per l’associazione teatrale e culturale “ll Carrozzone” di Montemesola

... Cari fratelli e sorelle, buongiorno,domenica! Nel Vangelo di oggi Gesù ripete ai suoi discepoli, per ben tre volte: 'Non abbiate paura' ( Mt 10,26.28.31). Pocoha parlato loro delle ...... unica nel panorama nazionale , che prevede proprio in questa settimana il lancio della... La birra, oltre ad essere molto, ha anche un'etichetta iconica (come iconici sono i palazzi della ......capito dopo le nostre segnalazioni a Meta - spiega Barbara - In pratica vengono attaccatii ...Redazione VareseNews redazione@varesenews.it Noi della redazione di VareseNews crediamo che una...

Buona la prima per la Nazionale di volley maschile, l'Italia batte 3-0 l'Iran RaiNews

Morales, vice di Trapattoni al Bayern, conosce molto bene la Bundesliga: ecco i profili di chi è arrivato e di chi può arrivare ...Roger Federer e Kate Middleton si sono incontrati a Wimbledon e si sono sfidati in un match a scopo benefico. Cosa è successo e il video dell'incontro.