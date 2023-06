Buon compleanno a… Morten Hjulmand

Leggi su calcionews24

(Di domenica 25 giugno 2023) Oggicompie 24 anni. Vive a Lecce da poco meno di mille giorni ed è uno dei gioielli acquisiti nell’ultimo periodo Oggicompie 24 anni. Vive a Lecce da poco meno di mille giorni ed è uno dei gioielli acquisiti nell’ultimo periodo che meglio rivela la bontà del lavoro fatto da Pantaleo Corvino, espressa dallo stesso direttore dell’Area Tecnica del club con questa formula nella conferenza stampa del 2 settembre 2022: «In questi due anni, tra Primavera e grandi, abbiamo fatto 135 operazioni, in media una ogni tre giorni. Quante società al mondo possono dire di aver fatto questo lavoro? Io voglio vedere i risultati». Nel caso del giovane danese, l’efficacia dell’operazione la si potrà misurare magari anche a breve, perché al primo anno in Serie A è stato talmente bravo che non è ...