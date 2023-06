Buffon | «Con Gigi Riva rapporto speciale | la sintonia era totale»

(Di domenica 25 giugno 2023) Le parole di Gianluigi, portiere del Parma, sul suocon l’ex attaccante del CagliariGianluigi, portiere del Parma, ha parlato in occasione dell’anteprima del film dedicato a. PAROLE – «Conabbiamo avuto un’affinità elettiva sin dal primo giorno che sono arto in Nazionale. Senza parlarci, ma annusandoci inizialmente, abbiamo capito che laera. Nei pochi momenti di difficoltà che posso avere avuto è sempre stato una presenza rassicurante al mio fianco. Ha sempre saputo che ci saremmo detti solo e comunque delle verità». CONTINUA SU CAGLIARINEWS24

E poprio Gianluigie Fabio Grosso , due dei protagonisti di quella spedizione iridata, hanno voluto spronare il Team Special Olympicssimpatici e coinvolgenti messaggi di supporto. Ed è ...Quandoprende il pallone di Muntari a un metro dopo la linea, e lo sa benissimo, non ha un ... Se non confondo il giocatoreun altro, il centrale francese Badè ha visto chiaramente che la ...... si ricordano nomi come Francesco Totti, Christian Vieri, Alessandro Nesta, Gianluigi, Fabio Cannavaro e Antonio Di Natale. Questa generazione di talentuosi calciatori italiani sarebbe poi ...

Buffon: «Con Gigi Riva abbiamo avuto un’affinità elettiva sin dal primo giorno» Cagliari News 24

E’ Anthony Partipilo uno degli obiettivi del Parma per rinforzare il proprio reparto avanzato. Stando ai rumors che arrivano dall’Umbria, il Parma sarebbe fortemente interessato al giocatore di propri ...Ilaria D'Amico, la compagna di Buffon è cambiata nel tempo, cosa si è rifatta Scopriamo il prima e dopo della bella conduttrice.