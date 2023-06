Bruscolotti | «Cessione Osimhen? Il Napoli sa cosa fare e in questi anni l’ha dimostrato»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 25 giugno 2023) Giuseppe, ex capitano del, ha parlato a Tele A di una possibiledi Victorda parte del club azzurro Giuseppe, ex capitano del, ha parlato a Tele A di una possibiledi Victorda parte del club azzurro. PAROLE – «è un signor giocatore ma ilha un altro calciatore che sa far gol: il Cholito. Quando è entrato ha sempre fatto bene. Dobbiamo star tranquilli perché la società sae in».