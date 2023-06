Bruno Vavalà e Nicola Callà travolti e uccisi a Simbario | i due camerieri avevano appena finito di lavorare

(Di domenica 25 giugno 2023) Serra Sanè in lutto., 23 anni, e, 60 anni, sono statimentre spingevano la loro auto in panne su un viadotto. Le vittime sono duechediad un banchetto di nozze. A investirli è stata Bmw che in quel momento stava transitando sul cavalcavia. Nell’impatto uno dei due è stato sbalzato giù dal ponte. Ferite anche altre due persone che erano a bordo dell’auto in panne. Le vittime sono di Serra San(Vibo Valentia), mentre i feriti sono di Soriano. L’incidente è avvenuto attorno alle quattro del mattino lungo la Trasversale delle Serre. Pare che...

