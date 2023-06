Brozovic in Arabia sblocca Frattesi all’Inter

Si chiude dopo 8 anni e mezzo l'avventura in Italia diGATTUSO INMercato dei giocatori ma non solo. Anche gli allenatori, infatti, iniziano a essere corteggiati come l'italiano ex ...Grande nodo di mercato riguarda il futuro di Marcelo, in uscita dall' Inter . Se la permanenza in nerazzurro è da scartare a priori, le ... Perché secondo Mundo Deportivo l'Saudita ...Commenta per primo Ultime ore in nerazzurro per Marcelo. Tra oggi e domani infatti l'Inter e l'Al - Nassr chiuderanno la trattativ a per il passaggio del centrocampista inper circa 23 milioni di euro e uno stipendio di 20 milioni a ...

Non è ancora nota la cifra che il croato percepirà trasferendosi in Arabia ma il club blaugrana gli aveva offerto un buon stipendio ...L'addio ormai a un passo di Marcelo Brozovic, le ultimissime su Davide Frattesi: ecco le novità sul mercato dell'Inter ...