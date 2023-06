Brozovic – Al Nassr | ci siamo | alzata l’offerta C’è il sì dell’Inter Adesso tutto su Frattesi | Primapagina

(Di domenica 25 giugno 2023) 2023-06-25 12:44:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Ve lo avevamo raccontato, era solo questione di tempo, ma alla fine Inter e Alhanno trovato l’accordo, gli arabi hanno deciso di alzare, portandola a 20 milioni di euro più bonus, ottenendo così il sì dei nerazzurri per il trasferimento di Marcelo. L’addio del centrocampista croato era in agenda da diversi mesi, nel suo ruolo è cresciuto Hakan Calhanoglu, più giovane di un paio d’anni e protagonista di una stagione da incorniciare. PAPERONE BROZO – Con la cessione di, i nerazzurri andranno con forza su Davide, ringiovanendo il reparto di mediana e abbassando sensibilmente il monte ingaggi, visto che il croato poteva ...

