Brividi per l’Italia Under 21 | gli azzurrini vincono 3-2 contro la Svizzera agli Europei 2023

Leggi su open.online

(Di domenica 25 giugno 2023) Una vittoria fondamentale per21 ai campionati, la cui fase finale si gioca in Romania. Gli, dopo l’amara sconfittala Francia, si impongono per 3-2la, soffrendo nel secondo tempo il ritorno degli elvetici. Tutto aperto ora per il passaggio del turno, con Italia ea pari merito a 3 punti nel Girone D e Norvegia e Francia che scendono ora in campo. Si qualificano alla fase successiva le prime due classificate nel girone. Grazie alla vittorialaè in vantaggio sugli elvetici in caso di arrivo a pari punto. La partitadomina la prima frazione di gioco, ...