Bremer | un bilancio della prima stagione alla Juventus

Leggi su 11contro11

(Di domenica 25 giugno 2023) Laè stata turbolenta come non mai, sia per quanto concerne le prestazioni in campo sia per ciò che è accaduto al di fuori. Tutto ciò ha inevitabilmente avuto una forte influenza sul rendimento dei giocatori, molti dei quali hanno dato sì il loro contributo, ma forse ci si aspettava qualcosa di più. È il caso, ad esempio, di, che in questo suo primo annoha mostrato tanti dei suoi pregi, ma al tempo stesso è incappato in qualche serata no di troppo. Oggi vogliamo cercare di indagare più a fondo sulle performance del difensore brasiliano per poter tracciare uncomplessivosuaesperienza in bianconero....