Boxe | Giochi Europei 2023 | Salvatore Cavallaro avanza nei 71 kg | lotta durissima con l’irlandese Walsh

Leggi su oasport

(Di domenica 25 giugno 2023), al termine di un combattimento veramente duro, accede agli ottavi di finale della categoria 71 kg ai(European Games)di Cracovia-Malopolska. A uscire sconfitto èDeanper verdetto non unanime (3-2 con un 30-27, due 29-28 e due 28-29). Forse è questa l’occasione in cui si vede la maggior durezza sul ring fino ad ora provata da un pugile italiano. La prima ripresa, a dir la verità, potrebbe essere anche più severa con, che viene anche contato, ma gli viene comunque assegnato per qualche motivo il round nonostante una superiorità evidente dell’italiano in tecnica e controllo della situazione.: ...