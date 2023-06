Borussia Dortmund | tutto su Edson Alvarez | l’Ajax chiede 40 milioni

(Di domenica 25 giugno 2023) Ilè molto interessato al mediano del. I lancieri chiedono circa 40di euro Ilè molto interessato al mediano del. Secondo quanto riportato da Sky Germania, i lancieri chiedono circa 40di euro, una cifra che il club giallonero non vuole raggiungere. I tedeschi stanno cercando allora di fare leva sulla volontà del giocatore (che vuole solo ile che ha già l’accordo sul contratto con la squadra di Terzic).

... invece, ha seguito un percorso più soft, guidato da quel grande stratega di Mino Raiola, che lo ha spedito a caccia di gol "comodi" prima in Austria (Salisburgo), poi in Germania (),...L'exè da tempo nel mirino del Milan, che proprio in quella zona di campo ha bisogno di elevare la qualità della rosa, ma anche della Juventus e del Napoli, con gli azzurri che a ...... classe 2000 che era finito anche nel mirino di Eintracht Francoforte, Monaco e. Simone Inzaghi (LaPresse) - Calciomercato.itTutto confermato, tutto fatto: l'Inter è pronta a ...

Il Borussia Dortmund ha trovato il possibile erede di Bellingham: è inglese e gioca nel Chelsea TUTTO mercato WEB

La direzione sportiva del Barça e lo stesso Xavi sono consapevoli della necessità di un terzino destro per la squadra. Il club ha una lista di possibili acquisti, ma ci sarà ...Juventus, Milan e Napoli devono fare i conti con l'inserimento importante per uno degli obiettivi per l'attacco: lo vogliono a tutti i costi ...