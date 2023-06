Bonus nido | c’è tempo fino al 30 giugno per chiedere i rimborsi

(Di domenica 25 giugno 2023) Mancano ancora pochi giorni perrelativi al: c’èal 30. Dopo questa data non sarà più possibile. Oramai è questione di un conto alla rovescia per poter presentare le fatture e beneficiare delasilo: le ricevute consentono ai genitori di attestare le spese sostenute lo scorso anno. La documentazione da inviare deve contenere una serie di informazioni per poter accedere alasilo. Tutti i documenti da presentare devono essere trasmessi in modalità telematica all’INPS, oppure è possibile utilizzare il servizio web disponibile sul sito o sull’app scaricabile sul proprio smartphone.asilo: ...

Proprio in tale ambito è possibile beneficiare di un'agevolazione ad hoc, ovvero il, che permette di abbattere tali spese. Ecco come funziona.asilo: come aggiungere una ...L'INPS ricorda che per ottenere ilasiloè necessario trasmettere all'INPS le ricevute di pagamento delle rette per le mensilità comprese tra gennaio 2022 e dicembre 2022 entro il 30 giugno. La documentazione deve contenere: ...... collegandosi all'apposito servizio "asiloe forme di supporto presso la propria abitazione " disponibile sul sito istituzionale e da dispositivi mobili tramite il servizio "" ...

Bonus nido 2022: ancora pochi giorni per le ricevute di pagamento eDotto - Informazione Professionale

Il bonus asilo nido rappresenta un importante sostegno finanziario per le famiglie italiane con bambini fino a tre anni. Tuttavia, è essenziale seguire scrupolosamente le procedure richieste, ...Come fare ad aggiungere una mensilità se ho già presentato richiesta per il bonus asilo nido Ecco come funziona.