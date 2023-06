Bonelli | ' Santanché non paga dipendenti e fornitori ma Tajani dice che ha chiarito'

Lo ha detto il parlamentare e co - portavoce dei Verdi Angelo. Il vice Premier Tajani difende Daniela Santanchè: 'per noi ha già chiarito', dice. Cosa avrebbe chiaritoProprio ...Per questo motivoha inviato una lettera alla Corte dei Conti "affinché verifichi se le procedure di assegnazione di queste automobili ad esponenti politici e ad altri soggetti non abbia ...Ma se, da sinistra, Nicola Fratoianni e Angelodi Verdi - Si condividono molte delle ... Anche se adesso c'è una richiesta (quasi) corale alla ministra del turismo Danieladi chiarire ...

Bonelli: “In meno di 24 ore raccolte 12mila firme per le dimissioni ... la Repubblica