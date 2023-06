(Di domenica 25 giugno 2023) Ilsi starebbe muovendo per portare Matteodellain rossoblù. I dettagli in merito Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport edizione Romana, ilsarebbea fare sul serio per Matteodella. Il giovane attaccante, dopo il trasferimento dal Verona, ha ricevuto infatti poco spazio da parte di Sarri. Il club biancoceleste valuta il giocatore 15 milioni di euro.è ritenuto come una priorità da Thiago Motta e per questo un’eventuale cessione di Orsolini o Barrow potrebbe sbloccare definitivamente la trattativa.

Alex Sandro (LaPresse) - Calciomercato.itPer il nazionale verdeoro sarebbeun contratto ... Il Ds Manna sta chiudendo per Weah e tiene in caldo la pista Castagne, mentre dalè già ...... Banksy ridotto a evanescente social - giustiziere, JR corteggiato a Hollywood e Tvboya ... quando ail Dams degli anni '80 faceva davvero il Dams. Tra pagine dedicate alle prime ......ha portato quasi 50 mila persone nelle 4 sfide a Milano e poco meno di 30 mila nelle tre a. ... Sul tavolo giàil triennale con Caruso da Varese. Interessante l'offerta per Kamagate un 2,...

Bologna, pronto l'assalto alla Lazio per Cancellieri Calcio News 24

E' morto, all'ospedale Bufalini di Cesena, il clochard 55enne di nazionalità ucraina che era ricoverato da mercoledì, in conseguenza di gravi lesioni riportate alla testa. (ANSA) ...Calciomercato Lazio, Matteo Cancellieri è vicino all’addio al club biancoceleste: il Bologna è pronto a fare sul serio per l’esterno Matteo Cancellieri è uno dei nomi in uscita dal calciomercato Lazio ...