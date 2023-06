Bloccato nell’auto della madre | bimbo di tre anni salvato dai carabinieri

Leggi su anteprima24

(Di domenica 25 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoA Vibonati (SA), idel Nucleo Operativo e RadiomobileCompagnia di Sapri (SA) hanno tratto in salvo un bambino di 3che rimasto per circa 30 minutiall’interno dell’auto. La donna, impossibilitata a intervenire e a chiamare i soccorsi per aver lasciato accidentalmente le chiavi e il cellulare nell’abitacolo, in preda al panico, ha chiesto l’aiuto dei militari, impegnati in un servizio di pattuglia, per liberare il figlio rimasto prigioniero nella vettura a causa dell’attivazione automaticachiusura centralizzata. Ihanno infranto il vetro del finestrino ed estratto il, che all’esito di una visita medica, è risultato fortunatamente in ...