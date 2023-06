(Di domenica 25 giugno 2023) Non hanno digerito la tempistica. Non hanno mandato giù che ilsia scattato all?inizio dell?estate e non alla fine, quando ormai gran parte degli incassi sono assicurati. Ed...

... la Cina sostiene la Russia nella protezione della stabilità nazionale e nel raggiungimento di sviluppo e prosperità', il contenuto di una nota sul colpo di statoMosca. Quello che succede in ...... soprattutto negli anni in cui papà Thuram era costretto ad affrontarlo da difensore del Parma: 'Quando papà doveva giocarci, era terrorizzato'. Dopo ildi martedì prossimo per visite e ...L'attacco dei miliziani di al - Shabaab In un secondo momento, il doppiosarebbe stato ... di base in Somalia, ha condotto una sanguinosa insurrezioneil fragile governo di Mogadiscio per ...

Blitz contro le boe abusive a Mergellina, minacce al tenente della Capitaneria: «Ti mangio il cuore» ilmattino.it

La Cina sostiene la Russia «nella protezione della sua stabilità nazionale». È questa la posizione del ministero degli ...In Tunisia gli episodi di attacchi contro i migranti subsahariani si sono moltiplicati dal discorso del presidente Kais Saïed ...