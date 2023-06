Blanco e Gianni Morandi | pace fatta nel backstage dell' Italia Loves Romagna dopo la sfuriata sulle rose e la scopa a Sanremo

Ma non era veroMorandi , il retroscenaMorandi non si erano lasciati nel migliore dei modi, l'ultima volta che si sono visti. Era la settimana di Sanremo 2023 e ...... Elodie ha stregato con "Vertigine" e "Due", applausi a scena aperta perMorandi in "Apri ... "Nuvole e lenzuola" e "Estate" in duetto con con Rkomi, mentreha scelto per il pubblico di ...Molto apprezzate anche le performance soliste di Tananai, Zucchero, Elisa, Giorgia, Elodie, Negramaro, Madame, Salmo e Irama. Gran finale con l'inedito trio formato daMorandi, Fiorella ...

Blanco e Gianni Morandi, pace fatta nel backstage dell'Italia Loves ... leggo.it

Ieri sera, 24 giugno, si è tenuto al Campovolo di Reggio Emilia, il concerto Italia Loves Romagna, l'evento che ha riunito i gli artisti italiani sul palco per ...Scaletta sotto embargo fino all’ultimo minuto per garantire la sorpresa. Un cast, ricco, anzi, ricchissimo - composto da 18 grandi nomi della musica, da Bocelli a Zucchero - ed entusiasta, ...