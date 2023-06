Blanco e Gianni Morandi | è successo dietro le quinte di “Italia Loves Romagna”

Leggi su tvzap

(Di domenica 25 giugno 2023) News Tv.”. Ieri sera è andato in onda il concerto “”, evento benefico con lo scopo di raccogliere fondi per aiutare la popolazione dell’Emiliacolpita dall’alluvione. All’evento erano presenti anche. I due si sono incontrati nuovamente dopo quanto avvenuto al Festival di Sanremo. (Continua…) Leggi anche: “”, pubblico infuriato: cosa è andato storto Leggi anche:, arriva il divieto dopo Sanremo: non lo sentiremo più Grandeper ...