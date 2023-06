(Di domenica 25 giugno 2023) Laha perso 2-1 contro la. In campo il futuro interista, che ha giocato 90?. Tedeschi ad un passo dall’eliminazione CLAMOROSO KO ? In contemporanea con la sfida dell’Italia contro la Svizzera, anche i campioni in carica dellacon la. In campo anche il futuro interista Yann Aurel, che presto sarà un giocatore nerazzurro a tutti gli effetti (vedi articolo). Match subito in salita però per i tedeschi, che vanno sotto dopo 33? con Sejk.che arriva al match dopo il pareggio all’esordio contro Israele, sconfitta invece lacontro l’Inghilterra. Il pareggio dellaarriva al 70? con Stiller. Ma ...

...Imeri dopo il gol della vittoria della Svizzera UEFA via Getty Images Corpo articolo L'Italia... Sei minuti dopo, però, il capitanopareggia i conti deviando in rete la punizione di Angelo ...Inter, frenata anche per: l'ostacolo principale per i nerazzurriCalciomercato.it vi aveva parlato dell'interessamento per il giovane tedescoin forza all'Aarhus, talento difensivo dal ......Imeri dopo il gol della vittoria della Svizzera UEFA via Getty Images Corpo articolo L'Italia... Sei minuti dopo, però, il capitanopareggia i conti deviando in rete la punizione di Angelo ...

Bisseck perde con la sua Germania, impresa Repubblica Ceca Inter-News.it

Ceccarini: 'Non solo Bisseck, l'Inter non si fermerà: prenderà un difensore forte' Niccolò Ceccarini, nel corso del suo editoriale su TMW ha parlato del mercato in entrata dell'Inter. 'Dopo aver siste ...La società nerazzurra ha già iniziato a scaldare i motori per la prossima stagione: è praticamente fatta per il trasferimento di Bisseck a Milano ...