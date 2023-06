Bimbo di 3 anni rimane chiuso in auto | salvato dai carabinieri

Come sta ilrimasto chiuso in auto. Dopo essere stato liberato dai Carabinieri, il bambino di 3rimasto chiuso in auto è stato sottoposto a una visita medica : fortunatamente, è risultato ...Undi treè rimasto chiuso in auto ed è stato salvato dai carabinieri. È accaduto a Vibonati, nel Salernitano, dove i militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Sapri hanno ......Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sapri hanno tratto in salvo un bambino di 3... I carabinieri hanno infranto il vetro del finestrino ed estratto il, che al termine di una ...

E' morto il bimbo di 7 anni che aveva fatto vestire tutti da supereroi La Repubblica

A Vibonati, in provincia di Salerno, i carabinieri hanno salvato un bambino di 3 anni, rimasto per errore chiuso all'interno dell'automobile per 30 minuti.La piccola di 5 anni era nella spiaggia libera assieme alla zia. Alcuni passanti l’hanno vista in mare, in balia delle onde e l’hanno portata a riva ...