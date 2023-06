Bernard Arnault | il mega yacht respinto dal porto di Napoli Chi è il secondo uomo più ricco del mondo e perché è dovuto andare via

All'imbarcazione del patron di Lvmh(multinazionale cui fanno capo aziende del lusso che controlla Dior, Bulgari, Fendi, Givenchy, Louis Vuitton, Tiffany e Moët & Chandon), al Paperon ...Nei giorni scorsi, la capitaneria di porto del capoluogo campano non ha concesso il permesso di attraccare al Symphony, il super yacht di. Il miliardario francese si trovava in questi ...Divieto di attracco per, uno degli uomini più ricchi del mondo. Accade a Napoli , che ha respinto lo yacht del multimiliardario imprenditore francese della moda, CEO del colosso LVMH (che raggruppa brand ...

Bernard Arnault, il mega yacht respinto dal porto di Napoli. Chi è il secondo uomo più ricco del mondo e perch ilmessaggero.it

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Bernard Arnault è rimasto fuori dal porto di Napoli. “Troppo lungo il suo yacht”, l’attracco non è stato concesso. Secondo quanto riporta Il Corriere del Mezzogiorno, il super miliardario era arrivato ...