Berlusconi | per Russell Crowe “sarebbe un ottimo personaggio da interpretare”

(Di domenica 25 giugno 2023) Hanno destato grande scalpore le recenti dichiarazioni rilasciate darelative e a Silvio. L’attore neozelandese, Premio Oscar per Il Gladiatore, ha tirato in ballo l’ex Presidente del Consiglio, scomparso lunedì 12 giugno: ecco cosa ha affermato. Mentre in Marocco si stanno tenendo le riprese del sequel de Il Gladiatore, che assisterà a un cast quasi interamente rinnovato,ha fatto tappa in Italia. L’indimenticato Massimo Decimo Meridio, protagonista del kolossal firmato Ridley Scott, è volato a Catanzaro per il primo dei quattro concerti italiani con la band da lui fondata, gli Indoor Garden Party. Al contempo, non ha dimenticato la sua passione per la recitazione. Cosa ha confessatosu Silvio ...

E non mi interessa neanche prendermela con quelli che hanno inneggiatoanni a Putin, perché se è vero chee Salvini l'hanno fatto in modo esplicito è anche altrettanto vero che nessuno,...'Numerose sono state le persone che hanno voluto esprimere la loro solidarietà alla figura di Silviotutti i soci e simpatizzanti di Forza Italia, questi attestati di stima e di ...In questo è equiparabile solo ad altri due giganti del giornalismo: Indro Montanelli, che però, da bravo toscanaccio capriccioso, a differenza di Vittorio,ripicca a Silvioad un certo ...

Luigi Berlusconi, il business del figlio piccolo di Silvio: finanzia la Croce Rossa per assistere i migranti u ilmessaggero.it

Sanremo. In via Escoffier nei pressi della statua di Mike Bongiorno, sono a disposizione della popolazione, per accogliere quanti vorranno avere informazioni e iscriversi a Forza Italia, il Coordinato ...Cagliari, per il giovane Jacopo Desogus potrebbe esserci un nuovo prestito nella prossima stagione. I possibili scenari Il 1 luglio torneranno al Cagliari tutti i giocatori in prestito e anche quelli ...