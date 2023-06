(Di domenica 25 giugno 2023) La regina dei prati è sempre lei, Petra, che mette la sua firma anche sul "Bett1one Open" (WTA 500 - montepremi 780.637 dollari) andato in scena sui campi in erba di, in Germania. In ...

La regina dei prati è sempre lei, Petra, che mette la sua firma anche sul "Bett1one Open" (WTA 500 - montepremi 780.637 dollari) andato in scena sui campi in erba di, in Germania. In finale la 33enne mancina di Bilovec , n.9 ...[...] Nel tour Wta Petrae Donna Vekic si contendono il trofeo nel Wta 500 sull'erba di. In una giornata che ha recuperato anche i quarti la ceca ha prima battuto 6 - 4 7 - 6(3) la ...Donna Vekic affronterà Petranella finale del WTA 500 di2023 , in programma dal 19 al 25 giugno. Prosegue alla grande la stagione del rilancio della tennista croata dopo un infortunio che nel periodo post - covid ...

Berlino: Kvitova torna a ruggire Tiscali

La regina dei prati è sempre lei, Petra Kvitova, che mette la sua firma anche sul “Bett1one Open” (WTA 500 - montepremi 780.637 dollari) andato ...Cifra tonda per Petra Kvitova. La tennista ceca è la vincitrice del torneo di Berlino, battendo Donna Vekic con un convincente 6-2 7-6 e mettendosi in tasca il trentesimo trofeo della sua carriera, un ...