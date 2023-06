Bergomi rivela | ‘Conosco bene Maldini | ecco perché ha lasciato il Milan’

Ha ancora dei lati oscuri la vicenda del divorzio tra il Milan e Maldini. Un retroscena loBeppe, intervistato da Collovati per Calcissimo. Questi i passaggi principaliLoRiccardo Ferri, che con Vialli ha giocato una vita nell'Under 21 prima e nella nazionale ... Il 22 dicembre, quando c'è stato quello dello zio, invece è rimasto in silenzio e lì ...Ha ancora dei lati oscuri la vicenda del divorzio tra il Milan e Maldini. Un retroscena loBeppe, intervistato da Collovati per Calcissimo. Questi i passaggi principali

Bergomi rivela: 'Conosco bene Maldini, ecco perché ha lasciato il ... Calciomercato.com