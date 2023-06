Benevento | scontro frontale alle porte della città | quattro feriti

Leggi su anteprima24

(Di domenica 25 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoconquesta mattina in via San Leucio nel capoluogo sannita tra due autovettura una Nissan Micra e una Fiat Idea. Per cause in corso d'accertamento da partePolizia Municipale, sembra che per evitare una persona che stava facendo jogging, una delle due vetture abbia invaso la corsia opposta da dove sopraggiungeva l'altra auto. Le due auto venute a collisione sono una Micra guidata da un 80enne e una Fiat Idea con a bordo un 63enne e due bambini, uno di 10 anni e una di 15. I due minori sono stati trasportati all'Ospedale Fatebenefratelli mentre i due conducenti all'Ospedale San Pio. Le condizioni più critiche sembrerebbero quelle del conducenteNissan Micra.