Sembra incredibile che si possa solo pensare di non procedere con glima di ricoprire il tutto e poi 'dimenticare' la storia di. Il vero spettacolo della città è sotto i nostri piedi ...... dedicata agliarcheologici ad Aquinum diretti dal docente, riecco il professor 'Keraulos' in ... ai ponti, ai miliari, alla ricostruzione dei tracciati daa Brindisi, e oggi queste due .... Yuri Di Gioia per Città Aperta interviene in merito aglidi Piazza Pacca: 'Quale fortuna maggiore può avere un'amministrazione di avere chiaramente espressa la volontà dei cittadini ...

Benevento, scavi piazza Santa Maria portano alla luce reperti storici Fremondoweb

Comunicato Stampa – Gabriele Corona, movimento “Altra Benevento è possibile” Piazza Santa Maria, la ruspa trova altri ambienti termali con copertura a volta. Tutta l’area è occupata da reperti, imposs ...Scrive Gabriele Corona, per il movimento “Altra Benevento è possibile”: “In piazza Santa Maria, prima del blocco degli scavi archeologi disposto martedì scorso dalla Soprintendenza, le ruspe hanno int ...