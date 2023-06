Benevento | grande affluenza alla ‘Prima Giornata della Prevenzione maschile’

Leggi su anteprima24

(Di domenica 25 giugno 2023) Tempo di lettura: 3 minutiOltre cinquanta visite urologiche espletate, altre 50 visite, per questioni di tempo, sono state registrate per poter essere eseguite nei prossimi giorni. Inoltre i cittadini che si sono prenotati saranno anche convocati per la visita cardiologica. Durante le visite urologiche effettuate dal dottor Domenico Di Noia sono stati rilevati 3 sospetti tumori prostatrici e un sospetto tumore renale per i quali sono stati disposti approfondimenti e sono state altresì individuate 15 ipertrofie prostatriche: in sostanza sono stati riscontrati problemi urologici per 1 paziente su 2. E’ questo l’esitoprima Primamaschile delle patologie oncologiche e croniche dell’anziano, che si è svolta questa mattina nei pressiPrefettura di ...