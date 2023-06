Belotti | «Mourinho è un vincente | riesce a spingerti oltre i propri limiti | e non di poco»

(Di domenica 25 giugno 2023) Dopo il rinnovo di contratto fino al 2025, Andreaha rilasciato una lunga intervista al sito ufficiale della Roma.ha commentato il prolungamento contrattuale. «Per me è un’emozione grandissima, fin dal primo momento che ho messo piede dentro Trigoria ho capito l’importanza di questa squadra, di questa gente, di questa città. È qualcosa che si può percepire soltanto quando si è dentro al 100%, qualcosa di talmente importante che mi rende orgoglioso. Vivo questo prolungamento come una tappa di un percorso iniziato un anno fa». C’è qualcuno che vorresti ringraziare in particolare?: «Ringrazio Tiago Pinto per avermi dato l’opportunità di giocare per la Roma. Lo staff e il mister per avermi messo in condizione di farlo nel migliore dei modi e per aver creduto in me, ma anche i miei compagni che mi hanno subito fatto ...

