Belgio campione d' Europa femminile | Spagna battuta 64 - 58

Quarto periodo strepitoso contro le pluricampionesse della Spagna. La prima volta delnel 64 - 58 in ...Ilera nel girone dell'Italia e aveva sconfitto le azzurre per 72 - 64 costringendole allo spareggio contro Montenegro per accedere ai quarti, perso poi dalle ragazze di Lino LardoIlnapoletano ha concluso la sua frazione in 45.38 confermando di essere in buone ... Retrocessi in seconda divisione Norvegia (sedicesima), Turchia (quindicesima) e(quattordicesimo). ...

Eurobasket donne, Belgio campione: battuta la Spagna 64-58 Sky Sport

LUBIANA - Incredibile Belgio, batte la Spagna 64-58 e conquista il suo primo titolo europeo nel basket femminile. Le "Belgian Cats" recuperano da 48-38 e piazzano un parziale di 26-10 ...Il Belgio si è laureato per la prima volta nella sua storia campione d'Europa nel basket femminile. Nella finalissima di Lubiana le ragazze di coach Meziane hanno sconfitto con il risultato di 64-58 l ...