Beautiful | anticipazioni prossime puntate | Brooke e Ridge tornano insieme

Comincia il calvario per Steffy Il ritorno a casa di Steffy non lenirà per nulla le sue ferite . La ragazza sarà certo felice di poter stare accanto ai suoi figli e Kelly ... Steffy si ricorda che Sheila ha ucciso Finn e che le ha sparato Steffy vorrà a tutti i costi ricordare cosa sia successo quella terribile sera , che le ha portato via suo ...

Nella puntata di Beautiful in onda il 26 giugno 2023 vedremo Steffy tornare a casa e affrontare la sua nuova vita senza Finn. Le Anticipazioni della Soap in onda su Canale5 dal lunedì alla domenica, ...Beautiful, Brooke e Ridge tornano insieme. Anticipazioni sulle prossime puntate della soap opera americana in onda su Canale 5.