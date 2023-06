Beach volley | Campionato Italiano 2023 Sabbia azzurra a Palinuro! Vincono Lupo Rossi e Bianchin Scampoli!

Leggi su oasport

(Di domenica 25 giugno 2023)a Palinuro. Le due coppie della Nazionale italiana composte da Enricoe Danielee da Margheritae Claudia Scampoli rispondono presente nella prima tappa Gold della stagione al termine di due giornata molto intense e divertenti. E’ una finale che ha confermato la leadership delle teste di serie in entrambe le categorie, quella che è andata in scena in questo weekend a Palinuro. Enricoe Danielein campo maschile, e Margherita(MVP) e Claudia Scampoli in quello femminile, hanno infatti trionfato in questa prima tappa Gold delipotecando, così, la canotta d’oro, simbolo di primato in classifica. La finale femminile, a parte qualche sprazzo nel ...