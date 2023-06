Bastoni | coro contro la Juve | canta anche la star bianconera | è rivolta | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 25 giugno 2023) Finisce malissimo il matrimonio di Alessandro. A rimetterci le penne è l'invitato Federico Chiesa, attaccante dellantus, che nell'euforia delle celebrazioni scatenate dell'amico difensore di Inter e Nazionale si esibiscenel classicoda stadio "chi non salta è gobbontino". Non benissimo, diciamo. E infatti il, diventato subito virale sui social, ha scatenato le reazioni indignate di centinaia di tifosi bianconeri. Ce l'hanno non con, ovviamente, ma con il "loro" Chiesa coinvolto suo malgrado nella bolgia dal chiaro sapore nerazzurro. Le nozze dicon Camilla Bresciani sono andate in scena lo scorso 1 giugno, il giorno dopo quelle del compagno di squadra Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo, ...