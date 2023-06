“Basta croci in montagna | non sono inclusive” | la delirante proposta del Cai

... Raggi assente: al processo il Comune non si costituisce parte lesa Cimitero dei feti, via libera della giunta capitolina: 'nomi delle donne sulle' Feti sepolti senza consenso, interviene ...... insieme ai fratelli, del New West Ranch, un maneggio abusivo realizzato in via, a Cella. Da ...aspettare altri cinque giorni. Martedì 2 febbraio 2016 la lettera di Brescia finisce in prima ...La sala delle monumentalidipinte, al Museo nazionale di San Matteo, a Pisa. Quando Pisa guardava a oriente Ma nel centro storico della città c'è molto altro da scoprire.seguire il corso ...

Basta croci sulle vette delle montagne: la crociata al contrario del Cai QUOTIDIANO NAZIONALE

Stop alle croci sulle cime delle montagne. Lo dice il Cai, il Club alpino italiano, una sorta di tribunale supremo della montagna. Lo “Scarpone”, il portale ...Molto prima della cancel culture, che per fare contenti tutti elimina ciò che potrebbe piacere a pochi, a prendersela con le croci in montagna fu l’alpinista e insegnante ginnasiale austriaco Eugen Gu ...