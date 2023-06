Basket sorde | al Mondiale l’Italia si piazza al quarto posto

(Di domenica 25 giugno 2023) Atene – Si conclude con un pizzico di amarezza ildisordi per, sconfitta nella finale per il bronzo dalla Grecia padrona di casa per 53-45. Dopo un inizio che aveva lasciato davvero ben sperare, girone vinto con autorità dalle azzurre, ed il convincente successo nei quarti contro la Polonia, la Nazionaleè stata travolta dagli Stati Uniti in semifinale e forse ha perso un po’ della carica che aveva dentro. Perché a questa sfida per il terzo gradino del podio è arrivata meno spavalda del solito e più timorosa, contro una formazione esperta e furba sostenuta dal pubblico di Creta. Le elleniche partono convinte (0-5 dopo 2’),si scuote dopo 5’ da incubo e impatta con la prima tripla di Karola Ziccardi (la migliore con 17 punti, di cui 4 bombe) e al primo ...

L'amichevole fra la Nazionalee la Pallacanestro Scandiano si è disputata al PalaGiovanelli di Castelnovo ne' Monti quale ultimo atto di un raduno che la squadra azzurra ha vissuto in ...L'amichevole fra la Nazionalee la Pallacanestro Scandiano si è disputata al PalaGiovanelli di Castelnovo ne' Monti quale ultimo atto di un raduno che la squadra azzurra ha vissuto in ...L'amichevole fra la Nazionalee la Pallacanestro Scandiano si è disputata al PalaGiovanelli di Castelnovo ne' Monti quale ultimo atto di un raduno che la squadra azzurra ha vissuto in ...

ARGENTO PER LA NAZIONALE ITALIANA BASKET SORDE Reggio a Canestro

Ai popolari calcio a 6, futsal, basket, si aggiungono i tornei di touch rugby, beach sports (handball, tennis, volley), padel e ultimate frisbee. Ma lo sport, si sa, è movimento, quindi Ragazze nel Pa ...(di Elisabetta Ferri). Si conclude con un pizzico di amarezza il Mondiale di basket sordi per l’Italia, sconfitta nella finale per il bronzo dalla Grecia padrona di casa per 53-45. Dopo ...