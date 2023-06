Basket femminile | il Belgio rimonta la Spagna e vince gli Europei per la prima volta nella storia

(Di domenica 25 giugno 2023) Ilbatte la64-58 eper laglidifemminili. Le fiamminghe, sempre costrette a rincorrere lungo l’arco del match, toccano i 10 punti di svantaggio negli ultimi minuti del terzo quarto ma hanno la forza di reagire e di trovare il primo vantaggio sul 55-54 dopo 36 minuti ad inseguire. Nel finale va in scena una lotta punto a punto in cui sono le ragazze di Meziane ad avere la meglio sulla, calata di intensità soprattutto in difesa nel momento più importante del torneo. Solita super prestazione di Meesseman, probabile Mvp della manifestazione, con 24 punti e 8 rimbalzi. La doppia doppia di Linskens con 18 punti e 15 rimbalzi e i 13 punti con 3 rimbalzi e ...

Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Spagna - Belgio , sfida valida come finale degli Europei 2023 di basket femminile. Ci siamo, è finalmente giunto il momento di conoscere la squadra che si laureerà campionessa d'Europa. Grazie ai 27 punti realizzati da Alba Torrens, le iberiche hanno superato ...

Atene – Si conclude con un pizzico di amarezza il Mondiale di basket sordi per l’Italia, sconfitta nella finale per il bronzo dalla Grecia padrona di casa per 53-45.Concluse le semifinali degli Europei femminili 2023. Alla Stozice Arena di Lubiana si celebrano le gioie di Spagna e Belgio, che entrano nella finale per il primo posto. Ma si celebrano anche i sorris ...