Basket femminile | Europei 2023 | risultati e classifiche

(Di domenica 25 giugno 2023) Ecco tutti ie ledeglidi, competizione che si svolgerà tra Israele e Slovenia tra giovedì 15 e domenica 25 giugno. L’Italia si presenta con tanta voglia di fare bene, anche per riscattare piazzamenti non proprio favorevoli nelle ultime apparizioni, ma al competizione è ovviamente agguerrita. Di seguito, quindi, lee idi tutte le partite, dalla fase a gironi alla finale. CALENDARIO E PROGRAMMA COMPLETO IL REGOLAMENTO FINALI Domenica 25 giugno 3° e 4° posto – ore 17:00 – Francia-Ungheria 82-68 1° e 2° posto – ore 20:00 – Belgio-Spagna 64-58 SEMIFINALI Sabato 24 giugno Ore 17:45 – Spagna-Ungheria 69-60Ore 20:45 – Belgio- Francia 67-63 QUARTI DI FINALE Giovedì 22 giugno Ore ...

Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Spagna - Belgio , sfida valida come finale degli Europei 2023 di. Ci siamo, è finalmente giunto il momento di conoscere la squadra che si laureerà campionessa d'Europa. Grazie ai 27 punti realizzati da Alba Torrens, le iberiche hanno superato ...

BASKET, EUROPEI FEMMINILI - Il Belgio sale per la prima volta nella storia sul gradino più alto del podio ai campionati europei superando per 64-58 la Spagna ...ROMA, 25 GIU - Il Belgio ha vinto gli Europei di basket femminili per la prima volta nella sua storia. Nella finale di Lubiana, battuta la Spagna con il punteggio di 64-58. (ANSA-AFP). (ANSA) ...