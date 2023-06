Basket 3×3 | Women’s Series 2023 | l’Italia si ferma ai quarti di finale

(Di domenica 25 giugno 2023)conclude aidiil proprio cammino nella tappa delledi Orleans. Le azzurre sono state infatti sconfitte dagli Stati Uniti per 8-21 nel confronto che dava l’accesso al novero delle migliori quattro. Un confronto, questo, che ha visto di fronte anche giocatrici che già si conoscevano da noi. Del resto, la selezione americana è formata, in questo caso, da Blake Dietrick e Linnae Harper, entrambe viste a Lucca l’una nell’annata 2021-2022 e l’altra in quella 2020-2021. Le americane si sono poi spinte fino alla, perdendo contro la Spagna.3×3,: Italia ainella tappa di Orleans Per quel che riguarda la ...

Ferita anche bimba dianni Cronaca [ 19/04/2023 ] Spaccate, la furia dei ladri: furti e danni in ...25/06/2023 ] Settimana prossima decisiva per la panchina del Lecce Sport [ 25/06/2023 ] New...Ferita anche bimba dianni Cronaca [ 19/04/2023 ] Spaccate, la furia dei ladri: furti e danni in ... Le probabili formazioni Sport [ 25/06/2023 ] NewBrindisi: dopo Bayehe si attendono le ...... ai 9 milioni di euro già contratti, si aggiungonomilioni e 800 mila euro per il palazzetto e 5 ... come per il, anche per il calcio pagano il prezzo di dover rinunciare a giocare nella ...