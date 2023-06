Barcellona | non solo Gundogan | si studia un altro colpo a zero

Commenta per primo In attesa di ufficializzare l'arrivo di Gundogan, ilè a caccia di un nuovo centrocampista. I catalani, scrive Relevo , hanno messo nel mirino Dani Parejo, il quale potrebbe liberarsi a zero dal Villarreal grazie ad una clausola inserita nel ...... Dal giorno successivo, da Italia - Usa, ai Giochi di, fu vietato. Il povero Antonioli si confuse.è chiaro quanta consapevolezza avesse la Fifa del fatto che più gol volevano dire più ...Fin qui tutto nella norma, sefosse che il centrocampista ha già deciso di lasciare l'Inghilterra per volare aproprio quest'estate. Come riportato nei giorni scorsi, l'ex Borussia ...

Sportitalia – Brozovic, entro lunedì decisione definitiva: il Barcellona non molla fcinter1908

Il Barcellona aveva offerto 18 mln di euro al club nerazzurro per il cartellino del giocatore croato, pareggiando quindi una delle offerte della società araba prima del definitivo rilancio. Non è ...Luis Enrique ha sciolto le riserve sul suo futuro: dopo l'addio alla Nazionale spagnola, l'ex Barcellona ripartirà dal Paris Saint-Germain. Secondo Le Parisien, il tecnico asturiano sarebbe ormai ai ...