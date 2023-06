«Aveva truccato i dati anche nello studio sull’onestà» | lo scandalo sull’economista italo-statunitense di Harvard

Leggi su open.online

(Di domenica 25 giugno 2023) «Infrangere le regole paga nel lavoro e nella vita», dichiarava alcuni anni fa in un’intervista a Forbes Francesca Gino, docente e ricercatrice di economia comportamentale e di business administration all’Business School di Cambridge. Negli ultimi giorni la docente di origine trentina è finita al centro di accuse che stanno scuotendo il mondo accademico. Francesca Gino è accusata di avere falsificato idi diversi suoi studi. Tra questi ne è presente uno che, nella sintesi dimostrativa, incoraggerebbe ad avere un comportamento onesto. Il caso è stato stato riportato sul New York Times, a seguito della pubblicazione di un articolo sulla rivista accademica Chronicle of Higher Education. La docente, che dal 2007 ha pubblicato circa 135 articoli accademici ed è inserita tra i migliori docenti under 40 di business ...