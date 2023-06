Autovelox nelle località turistiche | attenzione a questo | miete milioni di euro in multe

(Di domenica 25 giugno 2023) I vacanzieri in movimento sulla rete stradale ed autostradale inperiodo che va fino a settembre si sa, saranno tantissimi; specialmente verso le direzioni che portano allemarittime.in grado di fare strage die punti patente ad ogni periodo estivo. Come riportato dal Resto del Carlino, questa estate ci ritroveremo nuovamente alle prese coi tanto temutipresenti su tutti quei percorsi che portano allemarittime. L’autorevole testata riporta che una dellemaggiormente bersagliate è la Riviera Romagnola, frequentata da molti turisti prevalentemente settentrionali. Ma scopriamo dove sono collocati gli apparecchi in grado dire più ...

Attiva anche la postazione fissain tangenziale Nord, prima dell'uscita di Santa Lucia. L'Ufficio Mobile di Prossimità è in servizio al mattino nei mercati rionali eprincipali piazze ...... si prevede una tolleranza del 10%aree in cui è applicato un termine massimo di permanenza. ...e omologazione Il ddl si assume anche un altro importante impegno, ovvero l'equiparazione ...... installando sistemi che impediscano l'uso del monopattinoaree vietate. leggi anche Chi sono ... come la regolamentazione delle Ztl , l'omologazione degli(per evitare che siano ...

Autovelox, ecco tutte le vie nel mirino a Verona TG Verona

Sulle superstrade che non attraversano i centri abitati il Comune non può installare autovelox a suo insindacabile giudizio. Gli apparecchi posizionati sulle strade statali dai Comuni ...Roberto Vecchioni: «Il grande amore per mia moglie mi ha riempito la vita. Ho perso molti amici per colpa mia, a volte sono stato arrogante. Avrei voluto essere più presente nella cultura delle person ...