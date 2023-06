Autostrade | cambia la velocità | decisione a sorpresa del Governo | l’annuncio stupisce tutti

(Di domenica 25 giugno 2023) Ilrilancia unare lamassima nelle, c’è. Matteo Salvini, leader della Lega e attualmente Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha rilanciato un’idea in occasione di un evento commemorativo organizzato da Assarmatori. La proposta, attualmente al vaglio del, riguarda la possibilità di alzare il limite diin Autostrada, o almeno in alcunespecifiche. In particolare, la proposta riguarda alcuneche abbiano almeno tre o più corsie ed un tasso di incidentalità tendente al limite dello zero. L’esempio fatto dal leader della Lega riguarda l’autostrada Milano-Laghi e riguarda l’innalzamento del ...

Blindati per le strade di Mosca e Rostov - sul - Don, posti di blocco sullee ufficiali di polizia , Guardia Nazionale e servizi segreti richiamati in servizio nella notte. Internet bloccato o rallentato, e generali balbettanti che implorano i loro ex compagni di ...Ma non tutti i problemi sono risolti Cosaper i neopatentati Come prima cosa, i neopatentati ... forse, ci sarà spazio anche per aumentare il limite di velocità in alcune. Articoli ...... segretario generale della presidenza del consiglio dei ministri, ndr ) ha incontrato Tomasi e gli ha detto che il 9 bis non". Mion, invece, è più convinto cherischi proprio la ...

Autostrade, cambia la velocità: decisione a sorpresa del Governo, l ... Rompipallone

Come sarà l’Italia dei prossimi cinque, dieci, vent’anni Difficile dirlo adesso senza giocare troppo di fantasia. Meglio invece osservare i progetti in cantiere, così da immaginare più facelmente la ...Roma, 20 giugno 2023 - Nuovo codice della strada 2023, ecco le novità che giovedì Matteo Salvini porterà alla discussione nel Cdm. Il ministro delle Infrastrutture ha sintetizzato le novità così: “Re ...