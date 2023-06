Aurora Ramazzotti | un nuovo tatuaggio dedicato agli haters

...Francesco legge Vanity Fair (grazie a Michela Murgia) di Nina Verdelli La mamma che ha concepito tre figli con sindrome di Down e ha scoperto di averla anche lei di Alice Politi, il ......Francesco legge Vanity Fair (grazie a Michela Murgia) di Nina Verdelli La mamma che ha concepito tre figli con sindrome di Down e ha scoperto di averla anche lei di Alice Politi, il ......Francesco legge Vanity Fair (grazie a Michela Murgia) di Nina Verdelli La mamma che ha concepito tre figli con sindrome di Down e ha scoperto di averla anche lei di Alice Politi, il ...

Il tenerissimo tatuaggio dedicato da Aurora Ramazzotti al figlio Cesare. La foto e l'idea (da copiare) Today.it