Auguri a Vittorio Feltri | l' ultimo sculacciatore anarchico compie 80 anni

(Di domenica 25 giugno 2023) Caro direttore, il suo canto libero.oggi doppia le 40 primavere. È l'in circolazione, senza padroni né padrini. Una vita libera e libertina, nell'accezione illuminista del termine. Un solo Dio, per lui che è senza Dio: la sua coscienza ed il denaro. Ne guadagna, ma molto di più ne fa guadagnare, portando in dote un «bene» sempre più raro, i lettori. In questo è equiparabile solo ad altri due giganti del giornalismo: Indro Montanelli, che però, da bravo toscanaccio capriccioso, a differenza di, per ripicca a Silvio Berlusconi ad un certo punto ha inserito la freccia a sinistra, ed Eugenio Scalfari, che della sinistra era il maître à penser, sempre innamorato di sé stesso e pronto a pontificare con i potenti di turno, salvo poi ...

Il suo segreto è alla luce del sole: essereFeltri . Direttore, lei pensa che la sua penna sia migliorata nel tempo O ritiene di aver trovato, a un certo punto, uno stile tale da non ...Quindi tantie complimenti'. Non basta, vogliamo sapere di più. 'mi ha avuto nel 1969 che aveva ventisei anni. Io ho compiuto gli anni ieri, lui domani. Una volta, tanti anni fa, mi ...Feltri compie domani 80 anni., a nome dei tantissimi che ti vogliono bene, e a dispetto di chi per invidia ti vuol male - ma come si fa - , ad multos annos! La biografia del fondatore ...

#AccaddeOggi: 25 giugno, auguri a Vittorio Feltri - L'Unione Sarda.it L'Unione Sarda.it

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Questo è un altro Feltri rispetto a quello che viene insultato dalla vulgata dei cretini, pseudo antifascisti immaginari e comunisti autentici.