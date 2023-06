Attenzione single! Il nuovo trend del dating è il ghostlighting | ecco come riconoscerlo

Leggi su oggi-notizie

(Di domenica 25 giugno 2023) Oggi Notizie Ci sono nuove tendenze nel mondo dei rapporti amorosi che potrebbero ferire molto le persone. Una di queste è il "", che combina insieme il ghosting e il gaslighting. In poche parole, chi pratica il "" dispare improvvisamente senza una spiegazione e poi, quando la persona riprende il contatto, cerca di farle credere che non sia mai sparita. Fortunatamente, ci sono modi di individuare questi tipi di comportamento,afferma John Kenny, esperto di relazioni. Leggi l'articolo per scoprireidentificare i segnali del "" e evitare di essere vittime di questo fenomeno. Di cosa parliamo in questo articolo... - "" is a newthat combines ghosting and gaslighting. - It ...