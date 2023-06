Atp Queen’s 2023 | Alcaraz vince torneo e torna numero 1

(Di domenica 25 giugno 2023) Lo spagnolo batte in finale de Minaur. Bublikildi Halle CarlosilAtp deldi Londra, battendo l’australiano Alex de Minaur in finale per 6-4, 6-4 in 1h18?. Lo spagnolo ventenne, al primo trionfo della carriera sull’erba, da domani tornerà1 del mondo scavalcando il serbo Novak Djokovic. “Questa vittoria significa molto per me. Riuscire are questo fantasticoalla prima presenza è eccezionale”, dice, che festeggia il quinto titolo dele l’undicesimo della carriera. “E’ una sensazione speciale capire che sono ad un buon livello sull’erba”, aggiunge. HALLE – Sull’erba tedesca, il kazako Alexander Bublik si ...

