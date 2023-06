Atp Queen' s 2023 | Alcaraz vince torneo e torna numero 1

(Di domenica 25 giugno 2023) CarlosilAtp del's di Londra, battendo l'australiano Alex de Minaur in finale per 6 - 4, 6 - 4 in 1h18'. Lo spagnolo ventenne, al primo trionfo della carriera sull'...

Lo spagnolo batte in finale de Minaur. Bublik vince il torneo di Halle Carlos Alcaraz vince il torneodel's di Londra 2023, battendo l'australiano Alex de Minaur in finale per 6 - 4, 6 - 4 in 1h18'. Lo spagnolo ventenne, al primo trionfo della carriera sull'erba, da domani tornerà numero 1 ...ARTICOLO IN AGGIORNAMENTOTennis Fa ancora all - in Carlos Alcaraz. Il tennista spagnolo vince il torneo del's battendo in finale Alex De Minaur con il risultato di 6 - 4, 6 - 4 . Quinto titolo della stagione, primo ...

Tennis, ATP Queen's: il meglio della semifinale tra De Minaur e Rune La Gazzetta dello Sport

Roma, 25 giu. (Adnkronos) - Carlos Alcaraz vince il torneo Atp del Queen's di Londra 2023, battendo l'australiano Alex de Minaur in finale per 6-4, 6-4 in 1h18'. Lo spagnolo ventenne, al primo trionfo ...Carlos Alcaraz domina la finale e vince il torneo ATP 500 del Queen's, sull'erba londinese. Lo spagnolo, n.2 del mondo e prima testa di serie del torneo, ha ...