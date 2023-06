Atp Maiorca 2023 | programma | orari e ordine di gioco lunedì 26 giugno

Leggi su sportface

(Di domenica 25 giugno 2023) Nella giornata di domani,26, si giocheranno i primi turni dell’Atp 250 di. Aprirà la giornata la sfida tra qualificati tra Safiullin e il giordano Shelbayh, che ha sconfitto nell’ultimo turno di qualificazioni il francese Rinderknech. Il match del giorno è sicuramente quello tra Thompson e Gasquet, due giocatori molto in forma su erba. Qui di seguito ilcompleto della giornata. CENTER COURT ore 12 (Q) Safiullin vs (Q) Shelbayh a seguire (7) Zapata Miralles vs (Q) Harris non prima delle 16 Hanfmann vs Cachin non prima delle 18:30 (6) Gasquet vs Thompson GRAND STAND (Q) Tu vs (LL) Kotov a seguire Eubanks vs (LL) Michelsen SportFace.