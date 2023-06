ATP Halle 2023 | Bublik va come un treno nel primo set | il punto più bello VIDEO

(Di domenica 25 giugno 2023) Altro che tensione per la più importante finale della carriera! Alexander, in unset giocato alla grande e vinto 6-3, fa impazzire Andrey Rublev sull’erba dell’ATP 500 dicon il suo tennis a tutto campo. Accelerazioni improvvise, recuperi in corsa fulminei e una smorzata sublime fanno di questo scambio ilpiù spettacolare del set. ALEXANDERIN GOD MODE!!! @ATP#TerraWortmannOpen pic.twitter.com/OqvVgOUwRo — ATP Tour (@atptour) June 25,SportFace.

Rublev - Bublik: risultato in diretta . 1°set 2°set 3°set Rublev (RUS) Bublik... il 20enne spagnolo si è infatti qualificato per la finale dell'500 del Queen's, la prima per ... Soffia il vento dell'Est invece sui prati tedeschi di, dove i protagonisti dell'atto conclusivo ...Andrey Rublev sfiderà Alexander Bublik nella finale dell'500 di2023 , in programma dal 19 al 25 giugno. Il tennista kazako è fatto così, se imbrocca la settimana giusta diventa un ostacolo molto duro per chiunque. Il tennis non gli manca, la ...

ATP Halle semifinali: Bublik elimina Zverev, in finale trova un eccellente Rublev Ubitennis

L'infortunio occorso a Jannik Sinner durante il quarto di finale del torneo ATP di Halle contro Bublik sta preoccupando non poco appassionati e addetti ai lavori, ma la partenza dell'altoatesino per W ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...