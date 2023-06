ATP Halle 2023 | Alexander Bublik sorprende Andrey Rublev ed è campione in Germania

(Di domenica 25 giugno 2023) Secondo titolo delper. Il kazako sconfigge, nella finale dell’ATP 500 di, il russocon il punteggio di 6-3 3-6 6-3 e non soltanto si guadagna il titolo all’interno dell’arena intitolata a Roger Federer, ma si prende anche un posto tra le 32 teste di serie a Wimbledon. In sostanza, ha raccolto due obiettivi in un colpo solo. Primo set subito arrembante per il kazako, perché dopo aver annullato subito una palla break è lui a guadagnarsene tre insieme, sfruttando la seconda e poi convertendo per il 3-0. Di fatto non c’è reazione da parte di, che anzi rischia due volte di perdere ancora la battuta, recuperando in un caso da 0-30 e in un secondo da 15-30; il parziale va in direzioneper 6-3. Il ...

"E' una sensazione speciale capire che sono ad un buon livello sull'erba", aggiunge. HALLE - Sull'erba tedesca, il kazako Alexander Bublik si aggiudica l'Atp di Halle dopo aver battuto in tre set il ...