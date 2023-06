Atletica | Yeman Crippa sul podio agli Europei a squadre | penultimo giro fatale | spagnolo imbattibile

(Di domenica 25 giugno 2023)non è riuscito nell’impresa di conquistare la terza vittoria consecutiva sui 5000 metridileggera, la vecchia Coppa Europa che sta andando in scena a Cracovia (Polonia). Il Campione d’Europa sulla distanza doppia, nonché bronzo continentale in questa specialità, è andato in difficoltà nel corso del, non riuscendo a tenere il ritmo dei due avversari più accreditati di giornata: loThierry Ndikumwenayo (13:25.48 per l’atleta di origini burundese, che ha acquisito la cittadinanza iberica soltanto da un paio di mesi) e lo svedese Andreas Almgren (13:25.70). Il trentino non ha saputo gestire il cambio di passo dei rivali, palesando qualche criticità dal punto di vista ...

L'ultima e decisiva giornata degli Europei a squadre d', inseriti nei Giochi Europei di Cracovia 2023, vedrà in gara altri 15 azzurri nelle dodici ... dell'oro continentale dei 10.000...... ELEONORA CURTABBI 17.20Salto in alto femminile: ERIKA FURLANI 17.28Lancio del giavellotto maschile: MICHELE FINA 17.355000m maschili:CRIPPA 17.45 Tiro a volo ...A caccia della Coppa Europa, come si chiamava un tempo, titolo che manca all'Italia dell'... DaCrippa che in Europa è un 'king', ad Alessandro Sibilio tornato col 'botto', dalla nuova ...

